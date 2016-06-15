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Военкоматы начали внезапный призыв запасников по всей России

15 июня 2016, 17:45
Проверка боевой готовности.

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов сигналы на приведение в боевую готовность и отработке задач по призыву специалистов из запаса для комплектования подразделений получили отдельные военные комиссариаты.

Мероприятия по оповещению находящихся в запасе граждан выполняются сотрудниками военных комиссариатов, ими организуется учет личного состава, формируются команды и доставляются в пункты приема воинских частей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Офицерами Генерального штаба ВС РФ контролируется ход выполнения военными комиссариатами мероприятий.

Отмечается высокая активность граждан, их готовность принимать участие в учебных мероприятиях в рамках внезапной проверки боевой готовности.


Фото: иллюстрация

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