В омские дороги вложат еще 1,3 млрд рублей – что будет сделано

На ремонт и строительство дорог, тротуаров, а также на покупку новой дорожной технике в Омске дополнительно выделено 1,3 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба мэрии города.
По предложению администрации города депутатами Омского горсовета внесены изменения в муниципальный бюджет на текущий 2016 год.
Дополнительные средства по инициативе Вячеслава Двораковского выделены на: ремонт автомобильных магистралей (600 млн рублей), строительство автомобильных дорог (350 млн), реконструкцию пешеходных дорожек и тротуаров (50 млн), покупку новой техники (50 млн).
Кроме того, для компенсации выпадающих доходов 30 миллионов рублей будут направлены пассажирским предприятиям. На реконструкцию старых и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры ассигнуются по 100 миллионов рублей.
В результате в настоящее время параметры главного финансового документа Омска на текущий год утверждены в следующих объемах: расходы – 17 миллиардов рублей, доходы – 16 миллиардов.
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