В Омске орудуют мошенники, навязывающие услуги ЖКХ

Жертвами таких мошенников особенно часто становятся пожилые люди. «ОмскВодоканал» не распространяет листовки по почтовым ящикам и не обзванивает абонентов. Чтобы понять, нужна поверка или нет, достаточно взять любую квитанцию за холодную воду. Сверху в таблице с указанием номеров счётчиков указаны и даты их межповерочного интервала. Поверку следует проводить за 1-2месяца до указанного срока.