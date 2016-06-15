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В Омске орудуют мошенники, навязывающие услуги ЖКХ

15 июня 2016, 17:11
Предупреждение мэрии.

Мэрия Омска предупреждает граждан о фактах навязывания услуг поверки счетчиков. Абонентам напоминают, что межповерочный интервал указан в квитанциях поставщика ресурсов и в паспорте прибора учета.

«ОмскВодоканал» наблюдает возросшее количество обращений граждан с жалобами о навязывании услуг поверки до истечения межповерочного интервала. Организации, которые представляются центрами по учету ресурсов, обзванивают жильцов и присылают уведомления с требованием проверить счетчики, сообщила пресс-служба городской администрации.

Жертвами таких мошенников особенно часто становятся пожилые люди. «ОмскВодоканал» не распространяет листовки по почтовым ящикам и не обзванивает абонентов. Чтобы понять, нужна поверка или нет, достаточно взять любую квитанцию за холодную воду. Сверху в таблице с указанием номеров счётчиков указаны и даты их межповерочного интервала. Поверку следует проводить за 1-2месяца до указанного срока.

Поверка счетчиков — обязательная процедура, которая выполняется для определения корректности работы прибора учета через определённые временные интервалы и призвана обеспечить постоянную точность его данных.


Фото: иллюстрация

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