В Омске меняют работу светофоров, чтобы снизить количество ДТП

На перекрестке улиц Октябрьской и Чернышевского появилась выделенная пешеходная фаза. В работу светофорного объекта на пересечении улиц Октябрьской и Чернышевского внесены изменения. Это позволит избежать пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного регулирования.
«Вместо двух фаз организовано трехфазное регулирование дорожным движением: в первой фазе движение осуществляют автотранспорт и трамваи по улице Октябрьской, во второй — по улице Чернышевского, в третьей — пешеходы. Таким образом, исключается конфликт «транспорт-пешеход», — пояснил заместитель директора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец. — Согласно новой схеме, организовано 4 режима работы (утро, день, вечер, ночь). В вечерние часы пик приоритет для движения будет предоставлен улице Октябрьской для того, чтобы избежать образования транспортной очереди, занимающей короткий участок улицы (160 метров) между улицами Гусарова и Чернышевского».
Новые изменения позволят снизить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Теперь специалисты департамента транспорта будут выполнять мониторинг дорожной ситуации для оценки эффективности выполненной корректировки светофорного объекта. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном перекрестке, соблюдать требования сигналов светофора.
Источник: admomsk.ru
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