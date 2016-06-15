В Омске меняют работу светофоров, чтобы снизить количество ДТП

«Вместо двух фаз организовано трехфазное регулирование дорожным движением: в первой фазе движение осуществляют автотранспорт и трамваи по улице Октябрьской, во второй — по улице Чернышевского, в третьей — пешеходы. Таким образом, исключается конфликт «транспорт-пешеход», — пояснил заместитель директора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец. — Согласно новой схеме, организовано 4 режима работы (утро, день, вечер, ночь). В вечерние часы пик приоритет для движения будет предоставлен улице Октябрьской для того, чтобы избежать образования транспортной очереди, занимающей короткий участок улицы (160 метров) между улицами Гусарова и Чернышевского».