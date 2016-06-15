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В Омске меняют работу светофоров, чтобы снизить количество ДТП

15 июня 2016, 16:02
Очередные изменения.

На перекрестке улиц Октябрьской и Чернышевского появилась выделенная пешеходная фаза. В работу светофорного объекта на пересечении улиц Октябрьской и Чернышевского внесены изменения. Это позволит избежать пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного регулирования.

«Вместо двух фаз организовано трехфазное регулирование дорожным движением: в первой фазе движение осуществляют автотранспорт и трамваи по улице Октябрьской, во второй — по улице Чернышевского, в третьей — пешеходы. Таким образом, исключается конфликт «транспорт-пешеход», — пояснил заместитель директора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец. — Согласно новой схеме, организовано 4 режима работы (утро, день, вечер, ночь). В вечерние часы пик приоритет для движения будет предоставлен улице Октябрьской для того, чтобы избежать образования транспортной очереди, занимающей короткий участок улицы (160 метров) между улицами Гусарова и Чернышевского».

Новые изменения позволят снизить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Теперь специалисты департамента транспорта будут выполнять мониторинг дорожной ситуации для оценки эффективности выполненной корректировки светофорного объекта. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном перекрестке, соблюдать требования сигналов светофора.


Источник: admomsk.ru

Фото: иллюстрация

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