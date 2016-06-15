В Омске два моста парализованы пробками – скорость 2 км/час

Утро в Омске началось с 4-балльных пробок, как сообщает сервис Яндекс.Пробки. Наиболее серьезный затор, который постепенно увеличивается, наблюдается по улице Лукашевича и части улицы Заозерной. Автомобили на участке движутся со скоростью 2 километра в час.
Напомним, до пяти утра 18 июня по улице Лукашевича от моста им. 60-летия ВЛКСМ в сторону улицы Дианова
Кроме того, осложнено движение по улице Фрунзе на участке у метромоста – машины едут со скоростью 3 километра в час. Стоит автомобильный поток на Ленинградском мосту и Ленинградской площади в сторону центра – 10 километров в час. Наблюдается пробка по проспекту К. Маркса на участке от улицы Масленникова до улицы Лермонтова – 7 километров в час.
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