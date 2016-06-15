Россиянам запретили покидать страну

За период с января по май нынешнего года количество должников по кредитам и займам, которым запрещено выезжать за границу, составило 157 тысяч, данный показатель выше прошлогоднего на 80% (87 тысяч). Всего за пять месяцев 2016 года россиянам выдали 392 тысячи исполнительных листов с запретом на выезд.