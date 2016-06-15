Россиянам запретили покидать страну

На 1 июня в РФ оказалось около 2 миллионов человек, которым из-за долгов ограничен выезд из страны. Практически половина из них – заемщики микрофинансовых организаций и банков, сообщает
За период с января по май нынешнего года количество должников по кредитам и займам, которым запрещено выезжать за границу, составило 157 тысяч, данный показатель выше прошлогоднего на 80% (87 тысяч). Всего за пять месяцев 2016 года россиянам выдали 392 тысячи исполнительных листов с запретом на выезд.
Наиболее злостными неплательщиками являются граждане, имеющие долги по алиментам (46%), за ними следуют банковские клиенты (40%), неоплаченные штрафы и налоги ГИБДД имеют 10% граждан, долги по ЖКХ имеют 4%, 1% составляет доля заемщиков микрофинансовых организаций.
Согласно подсчетам коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», сразу 4,5 человек, имеющие займы по банковским кредитам, угрожает запрет на выезд за границу. Их долг превышает 10 тысяч рублей, а также он просрочен более чем на 90 дней.
По данным Центробанка, объем банковских кредитов населению на 1 мая составил 10,5 триллионов рублей, а объем просроченной задолженности равен 891,3 миллиарда рублей. С 2014 года просрочка по кредитам у россиян увеличилась двукратно.
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