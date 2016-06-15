Проверят всех: машины российских автомобилистов внесут в единую базу

В течение трех лет в нашей стране будет создана общероссийская база данных автомобилей. Об этом сообщил Олег Масеев, являющийся вице-президентом ассоциации РоАД (Российские автомобильные дилеры), порталу
Уже к концу 2017 года, по словам Моисеева, в базу будет внесена информация о 50% зарегистрированных в нашей стране автомобилей, причем сведения почти обо всех машинах, возраст которых менее 7 лет, там уже будут.
Таким образом, в течение трех лет в национальную базу должна будет внесена информация о 40 миллионах автомобилей. На начальном этапе будут доступны основные сведения почти по всем автомобилям, и лишь примерно по 2-3 миллионам машин будет доступна полная информация.
Россиянам данная база будет доступна на платной основе, потому что определенных средств требует поддержание базы в актуальном состоянии. Вероятнее всего, тариф будет находиться в интервале от 500 до 2000 рублей, в зависимости от количества необходимой информации. Базу планируется сделать дешевле ныне существующих аналогов.
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