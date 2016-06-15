Проезд по улице в центре Омска закроют до июля

Таким образом, на участках дороги, где нужно приподнять поверхность проезжей части, устраивается предварительное основание их щебня, а где наоборот уровень требуется опустить, предусматривается дополнительное фрезерование. В местах, где переустраиваются или устраиваются новые инженерные сети, а также в местах под автостоянки и остановочных «карманах» идет полная реконструкция дорожного полотна из новых материалов.