Проезд по улице в центре Омска закроют до июля

В Омске сдвигается срок окончания ремонта дорожного покрытия по Любинскому проспекту, в связи с чем движение транспорта по улице не откроют раньше июля.
При фрезеровании выяснилось, что брусчатка в основании дорожной одежды лежит неравномерно по высоте, есть даже участки, где полностью отсутствует дорожное основание, обеспечивающее долговечность покрытия. Узнать об этом было невозможно до полного снятия всех слоев асфальта, уложенных за многие годы, передает пресс-служба мэрии Омска.
Таким образом, на участках дороги, где нужно приподнять поверхность проезжей части, устраивается предварительное основание их щебня, а где наоборот уровень требуется опустить, предусматривается дополнительное фрезерование. В местах, где переустраиваются или устраиваются новые инженерные сети, а также в местах под автостоянки и остановочных «карманах» идет полная реконструкция дорожного полотна из новых материалов.
Выполнение такого объема работ более трудоемко и затратно, поэтому сроки перекрытия части улицы Ленина увеличиваются ориентировочно до 3 июля. По нижней части улицы ситуация уточняется. Напомним,