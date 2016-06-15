Омские дороги: определены подрядчики на 364 млн, на очереди – 1,8 млрд

Ремонтом дорог в Большеуковском, Тевризском, Муромцевском, Седельниковском и Нововаршавском районах займутся местные ДРСУ. Дороги в Таре и на участке трассы «Тобольск-Тара-Омск» будет ремонтировать ДРСУ-5. Реконструкцию участка «Оконешниково-Черлак» (автодорога Челябинск-Омск-Новосибирск) выполнит ООО «СтройТраст». Участок дороги «Комсомольский –Лесной» в Исилькульском районе достался ООО «ДорСтрой», а ремонт дорог в Полтавском районе выполнит ООО «Велес». По этим объектам уже заключаются контракты.