Омские дороги: определены подрядчики на 364 млн, на очереди – 1,8 млрд

Стали известны победители на ремонт дорог по 10 из 38 лотов на сумму около 364 млн. рублей.
В Главном управлении контрактной системы Омской области подводятся итоги аукциона по выбору подрядчиков на ремонт межрайонных и межмуниципальных дорог региона. Аукцион проводился 10 июня по 23 лотам на сумму 788,3 млн. рублей. Уже сейчас определены победители по десяти лотам на сумму более 364,5 млн. рублей.
Ремонтом дорог в Большеуковском, Тевризском, Муромцевском, Седельниковском и Нововаршавском районах займутся местные ДРСУ. Дороги в Таре и на участке трассы «Тобольск-Тара-Омск» будет ремонтировать ДРСУ-5. Реконструкцию участка «Оконешниково-Черлак» (автодорога Челябинск-Омск-Новосибирск) выполнит ООО «СтройТраст». Участок дороги «Комсомольский –Лесной» в Исилькульском районе достался ООО «ДорСтрой», а ремонт дорог в Полтавском районе выполнит ООО «Велес». По этим объектам уже заключаются контракты.
По дорогам в трех районах – Знаменском, Большереченском, Усть-Ишимском – аукционы признаны не состоявшимися и будут объявлены повторно.
Комиссия ГУКС продолжает рассматривать документы аукционов от 10 июня, и результаты по остальным лотам станут известны в ближайшие дни. Начальник ГУКС Омской области Ольга Бацева напомнила о плотном графике проведения аукционов в этом году.
«На сегодняшний день ГУКС готовит документы по следующим «дорожным» аукционам на сумму около 1,8 млрд. рублей по межрайонным и межпоселковым дорогам, в том числе и дорогам, подлежащим восстановлению после прошлогоднего паводка на средства по ликвидации ЧС», - сообщила Ольга Бацева.
Источник: omskportal.ru