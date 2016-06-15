Очередная иномарка покидает российский авторынок

Модель появилась в нашей стране еще в 2011 году, причины ее ухода не отмечаются. Но является очевидным тот факт, что высокой популярностью у россиян автомобиль не пользовался. В 2016 году было продано лишь 22 экземпляра Hyundai Veloster, за 2015 год – 167 штук.