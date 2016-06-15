Очередная иномарка покидает российский авторынок

В настоящее время моделям многих производителей приходится непросто на российском рынке, который покидает очередной автомобиль, на сей раз это южнокорейский хэтчбек Hyundai Veloster, сообщает портал
Модель появилась в нашей стране еще в 2011 году, причины ее ухода не отмечаются. Но является очевидным тот факт, что высокой популярностью у россиян автомобиль не пользовался. В 2016 году было продано лишь 22 экземпляра Hyundai Veloster, за 2015 год – 167 штук.
Отмечается, что найти хэтчбек у официальных дилеров еще можно, реализация остатков продолжается. Veloster 2015 года выпуска по цене от 1,2 миллиона рублей доступен в двух версиях: двигателем объемом 1,6 литра, работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом, на 132 лошадиные силы и турбомотором на 1,6 литра на 186 лошадиных сил с 7-ступенчатым «роботом».
Южнокорейский автомобиль Hyundai Veloster выделялся своим необычным дизайном, в том числе, ассиметричной 3-дверной компоновкой: с пассажирской стороны два стандартных дверных проема, с водительской – как у купе, одна широкая дверь.
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