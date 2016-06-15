Новое место отдыха появится в Омске

Нынешним летом в Кировском округе планируется выполнить комплексное благоустройство территории 10-го микрорайона.
Проектом предусмотрено строительство нового пешеходного бульвара вглубь микрорайона, детских площадок, площадки для выгула собак, сквера и зон отдыха. Реализация проекта станет продолжением доброй традиции, начатой администрацией Омска несколько лет назад.
Напомним, что только на территории Кировского округа в разные годы были благоустроены пешеходные зоны в 3-м, 6-м, 5-м, 12-м жилых микрорайонах, сквер 22-го Декабря 1918 года, пешеходная зона по улице Рокоссовского, сквер на улице Мельничной.
«10-й микрорайон нуждается в комплексном благоустройстве, организации зон для семейного отдыха и досуга, — комментирует советник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства администрации города Ольга Швецова. – Разработана проектная документация, и, что очень важно, проведено ее публичное обсуждение с жителями микрорайона. Проект получил одобрение, омичи с нетерпением ждут его реализации. Согласно новой концепции, помимо внутриквартального пешеходного тротуара, тропиночной сети и разнообразных зеленых посадок здесь появятся две детские площадки, площадка для выгула собак, линия наружного освещения, поливочный водопровод, уличная мебель. Скверик планируется обустроить на пустующей территории возле ледового спортивного комплекса. Планируется также привести в надлежащее состояние фасады и цоколи близлежащих домов, упорядочить места для парковок. «Тепловая компания» должна выполнить заглубление тепловых камер и замену подземных сетей теплотрассы».
В настоящее время в 10-м микрорайоне выполняются подготовительные работы: специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» проводят санитарную очистку территории от мусора, покос травы, вырубку поросли. Администрацией Кировского округа организован вынос гаражей и стихийно расположенных торговых точек.
Для продолжения работ по благоустройству необходимо также проложить инженерные коммуникации: освещение и водопровод, завезти новый грунт, произвести разбивку дорожек. Все это намечено на летне-осенний период текущего года. По мере завершения строительных работ на территории будут высажены молодые зеленые насаждения.
В департаменте городского хозяйства подчеркнули, что участниками благоустройства 10-го микрорайона наряду с органами местного самоуправления также станут активные жители, представители территориального общественного самоуправления.
Главная цель такой совместной работы — создание комфортных условий для проживания и рекреационной зоны внутри жилого микрорайона.
Источник: admomsk.ru
Фото: иллюстрация