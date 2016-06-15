Новое место отдыха появится в Омске

«10-й микрорайон нуждается в комплексном благоустройстве, организации зон для семейного отдыха и досуга, — комментирует советник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства администрации города Ольга Швецова. – Разработана проектная документация, и, что очень важно, проведено ее публичное обсуждение с жителями микрорайона. Проект получил одобрение, омичи с нетерпением ждут его реализации. Согласно новой концепции, помимо внутриквартального пешеходного тротуара, тропиночной сети и разнообразных зеленых посадок здесь появятся две детские площадки, площадка для выгула собак, линия наружного освещения, поливочный водопровод, уличная мебель. Скверик планируется обустроить на пустующей территории возле ледового спортивного комплекса. Планируется также привести в надлежащее состояние фасады и цоколи близлежащих домов, упорядочить места для парковок. «Тепловая компания» должна выполнить заглубление тепловых камер и замену подземных сетей теплотрассы».