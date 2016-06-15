Крупнейший дорожный объект в Омске сдадут на 3 месяца раньше



По оценкам специалистов, готовность объекта составляет около 2/3. Подрядчик — компания «Сибмост» — обеспечивает не только достаточно высокие темпы, но и хорошее качество работ. Особенно важно, что в рамках одного проекта возводится не только собственно путепроводное строение, но и целая комплексная развязка с удобными подъездными путями. Ожидается, что 15 сентября по новому путепроводу будет открыто движение автотранспорта. Это почти на три месяца раньше срока, определенного муниципальным контрактом.