Крупнейший дорожный объект в Омске сдадут на 3 месяца раньше

Вячеслав Двораковский отметил, что все необходимые работы по возведению этого инфраструктурного объекта ведутся с хорошим качеством.
Мэр Вячеслав Двораковский проконтролировал ход строительства путепровода на пересечении улиц 15-й Рабочей и Хабаровской. Это последний крупный дорожный объект, возводимый в рамках программы подготовки и проведения празднования 300-летия основания Омска. Его стоимость превышает 715 миллионов рублей. Он свяжет два динамично развивающихся округа города — Октябрьский и Ленинский, а также обеспечит беспрепятственное передвижение порядка 18,5 тысяч единиц автомобильного транспорта ежесуточно: до строительства путепровода они вынуждены были пересекать железнодорожные пути по переезду.
По оценкам специалистов, готовность объекта составляет около 2/3. Подрядчик — компания «Сибмост» — обеспечивает не только достаточно высокие темпы, но и хорошее качество работ. Особенно важно, что в рамках одного проекта возводится не только собственно путепроводное строение, но и целая комплексная развязка с удобными подъездными путями. Ожидается, что 15 сентября по новому путепроводу будет открыто движение автотранспорта. Это почти на три месяца раньше срока, определенного муниципальным контрактом.
«За последние годы это третий путепровод, которые мы построили. Объект имеет исключительно важное значение для этой части города, особенно для микрорайона «Радуга». Раньше он фактически был заперт со всех сторон железнодорожными переездами, теперь положение изменится», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.
Добавим, что с 2013 года администрацией Омска выполнены строительство или реконструкция 8 крупных дорожных объектов, в том числе путепроводов на улицах Торговой и на 21-й Амурской, новый участок улицы Завертяева, улиц 21-я Амурская, 24-я Северная, Андрианова, транспортная развязка на улицах Гагарина – Щербанева, перекресток проспекта Королева и Заозерной.
Источник: admomsk.ru