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Клуб НХЛ пригласил талантливого защитника Авангарда к себе

15 июня 2016, 13:39
Предложение от «Торонто Мэйпл Лифс».

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» (Toronto Maple Leafs) пригласил 22-летнего защитника омского «Авангарда» в свой летний тренировочный лагерь, сообщает издание «Чемпионат». Игрок обороны пополнил состав «ястребов» около двух недель назад, после обмена на нападающего Максима Казакова.

В завершившемся сезоне в составе владивостокского «Адмирала» 22-летний хоккеист провел 53 матча, в которых отметился одним голевым броском и семью результативными передачами при показателе полезности «-8».

В результате произведенного обмена в хоккейный клуб «Адмирал» отправился омич Максим Казаков, который первую половину прошлого сезона выступал за новосибирский «Металлург», записав на свой лицевой счет 26 (14+12) очков в 39 матчах, вторую половину – в омском «Авангарде», где за 15 матчей набрал 6 (3+3) результативных баллов.


Фото: иллюстрация

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