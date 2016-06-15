Клуб НХЛ пригласил талантливого защитника Авангарда к себе

В результате произведенного обмена в хоккейный клуб «Адмирал» отправился омич Максим Казаков, который первую половину прошлого сезона выступал за новосибирский «Металлург», записав на свой лицевой счет 26 (14+12) очков в 39 матчах, вторую половину – в омском «Авангарде», где за 15 матчей набрал 6 (3+3) результативных баллов.