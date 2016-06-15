Исход матча Россия vs Словакия на Евро-2016 - четвертьфинал уже близко

Встреча второго тура группового этапа Евро-2016 между национальными командами Росси и Словакии (группа B) начнется в 19:00 по омскому времени сегодня, 15 июня. Ранее, в первом туре наша сборная сыграла вничью (1:1) с англичанами в рамках первого тура Чемпионата Европы по футболу.