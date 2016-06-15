Исход матча Россия vs Словакия на Евро-2016 - четвертьфинал уже близко

Букмекеры поделились своими ожиданиями от грядущего матча между сборными России и Словакии, который пройдет на стадионе Пьер Моруа (Stade Pierre-Mauroy), расположенном неподалеку от города Лилль.
Согласно опубликованным котировкам на сайте британской букмекерской конторы William Hill. Коэффициент на победу сборной России равняется 2,30, на поражение – 3,40, на ничью – 3,10. Стоит отметить, что победа в грядущей игре сделает шансы на выход нашей команды из группы в четвертьфинал довольно высокими.
Самым популярным исходом грядущего матча, согласно котировкам, является минимальная победа нашей сборной со счетом 1:0. Коэффициент на счет 1:1 составляет 6,50, на нулевую ничью – 8.00, минимальная победа словаков со счетом 1:0 – 8,50.
Встреча второго тура группового этапа Евро-2016 между национальными командами Росси и Словакии (группа B) начнется в 19:00 по омскому времени сегодня, 15 июня. Ранее, в первом туре наша сборная
Накануне завершился первый тур Евро-2016, за спиной у всех национальных команд по одному сыгранному матчу. Турнирное положение команд-участниц представлено ниже, пока говорить о гарантированном выходе из групп каких-либо сборных рано, многое прояснится по окончанию второго тура.
Ранее:
Фото: wallpaperdx.com