Евро-2016: Россия vs Словакия, забито три мяча - голы на любой вкус

В рамках второго тура Чемпионата Европы 2016, проходящего во Франции, сборная России встречалась с национальной командой Словакии. После первого тура в активе нашей команды числилось одно очко, заработанное в матче с Англией (1:1), словаки свой стартовый матч на Евро-2016 проиграли дружине из Уэльса (1:2).
На первых минутах матча опасные моменты не возникали как у ворот Акинфеева, так и у владений Козачека, хотя некоторым преимуществом владели словаки, комбинации которых выглядели более перспективными.
К середине первой половины встречи сборная России стала владеть ощутимым игровым перевесом, нашим футболистам удалось создать у ворот Козачека несколько достаточно опасных моментов. Но словаки сумели воспользоваться атакующим порывом россиян. Длиной передачей контратаку организовал Марек Гамшик, адресовавший мяч Владимиру Вайссу, который и открыл счет в матче.
Удвоил преимущество словаков уже сам Марек Гамшик, являющийся главной звездой своей сборной. Полузащитнику удался умопомрачительный удар с острого угла, который однозначно попадет в список самых красивых ударов Евро-2016.
Во втором тайме на поле в составе сборной России вышли Денис Глушаков и Павел Мамаев, заменившие Романа Нойштедтера и Александра Головина соответственно. Словаки стали играть от обороны и создать по-настоящему опасный момент нашим футболистом никак не удавалось. На 74-минуте вместо Александра Кокорина в игру вошел Роман Широков, разогнавший голевую комбинацию сборной России, которую завершил Денис Глушаков после передачи Олега Шатова на 79-й минуте.
При счете 1:2 сборная Россия пошла в атакующий навал, словаки же, напротив, ушли в оборону для сохранения столь важной для итогового турнирного положения победы. Наши футболисты напористо атаковали в оставшиеся 10 минут матча, но забить, увы, не удалось.
Заключительный матч группового этапа сборная России проведет 21 июня с национальной командой Уэльса.
Фото: zimbio.com