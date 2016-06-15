Евро-2016: Россия vs Словакия, забито три мяча - голы на любой вкус

В рамках второго тура Чемпионата Европы 2016, проходящего во Франции, сборная России встречалась с национальной командой Словакии. После первого тура в активе нашей команды числилось одно очко, заработанное в матче с Англией (1:1), словаки свой стартовый матч на Евро-2016 проиграли дружине из Уэльса (1:2).



На первых минутах матча опасные моменты не возникали как у ворот Акинфеева, так и у владений Козачека, хотя некоторым преимуществом владели словаки, комбинации которых выглядели более перспективными.