Город55
ГлавноеВсе новости

Запрет продажи в России подержанных автомобилей частниками напрямую

14 июня 2016, 08:44
Небезопасно.

С новой инициативой о запрете прямой продажи частниками подержанных автомобилей выступили члены Ассоциации автодилеров страны (РОАД). Документ уже направлен на рассмотрение в федеральный Минпромторг. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

РОАД аргументирует введение запретительных мер так – владельцы автомобилей с пробегом перед продажей должны осуществить специальное ТО, которое и будут проводить дилерские центры. Конечно, на платной основе.

В РОАД считают, что это увеличит безопасность на дорогах, а также даст казне дополнительный приток налоговых поступлений в размере 3 триллионов рублей ежегодно.

Предложение о запрете продажи подержанных автомобилей было сделано в рамках третей Конвенции российских автомобильных дилеров, которая состоялась в Москве 12 июня. Участие в форуме приняли около 2 тысяч представителей автодилеров, автозаводов, а также профильных ведомств.


#Новости#Бизнес#Авто#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31