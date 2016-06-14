Запрет продажи в России подержанных автомобилей частниками напрямую

С новой инициативой о запрете прямой продажи частниками подержанных автомобилей выступили члены Ассоциации автодилеров страны (РОАД). Документ уже направлен на рассмотрение в федеральный Минпромторг. Об этом сообщает «
РОАД аргументирует введение запретительных мер так – владельцы автомобилей с пробегом перед продажей должны осуществить специальное ТО, которое и будут проводить дилерские центры. Конечно, на платной основе.
В РОАД считают, что это увеличит безопасность на дорогах, а также даст казне дополнительный приток налоговых поступлений в размере 3 триллионов рублей ежегодно.
Предложение о запрете продажи подержанных автомобилей было сделано в рамках третей Конвенции российских автомобильных дилеров, которая состоялась в Москве 12 июня. Участие в форуме приняли около 2 тысяч представителей автодилеров, автозаводов, а также профильных ведомств.