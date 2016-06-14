Запрет продажи в России подержанных автомобилей частниками напрямую

Предложение о запрете продажи подержанных автомобилей было сделано в рамках третей Конвенции российских автомобильных дилеров, которая состоялась в Москве 12 июня. Участие в форуме приняли около 2 тысяч представителей автодилеров, автозаводов, а также профильных ведомств.