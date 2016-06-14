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Войска РФ переведены в боевую готовность. Запад предупредили

14 июня 2016, 16:34
Внезапная проверка.

Сегодня, 14 июня, на селекторном совещании Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по приказу Владимира Путина началась внезапная проверка, направленная на оценку мобилизационной и боевой готовности войск, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверке подлежат базы хранения техники и вооружения, а также отдельные органы военного управления. Наряду с оцениванием подготовки войск к выполнению задач в кризисных ситуациях и в вооруженных конфликтах необходимо обратить внимание на состояние резервных формирований, мобилизационную составляющую ВС, на содержащиеся на хранении запасы вооружения и техники.

На контроль планируется взять организацию взаимодействия с военными комиссариатами и органами исполнительной власти субъектов РФ штабов объединений. Также необходимо проверить степень готовности системы управления войсками с развертыванием полевых подвижных пунктов управления.

На заключительном этапе проверки, которая завершится к 22 июня, будут оцениваться возможности округов по своевременному выводу сформированных соединений в районы чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В ходе мероприятий Сергей Шойгу потребовал строго соблюдения правил безопасности, сохранности боеприпасов и оружия, исключив случаи нанесения государственной собственности ущерба и не допустив негативного влияния на природную среду.

Анатолию Антонову, занимающему пост заместителя Министра обороны РФ, поручено проинформировать о проводимой комплексной проверке боевой готовности ВС военных атташе иностранных государств.



Фото: mil.ru

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