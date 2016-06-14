Войска РФ переведены в боевую готовность. Запад предупредили

Проверке подлежат базы хранения техники и вооружения, а также отдельные органы военного управления. Наряду с оцениванием подготовки войск к выполнению задач в кризисных ситуациях и в вооруженных конфликтах необходимо обратить внимание на состояние резервных формирований, мобилизационную составляющую ВС, на содержащиеся на хранении запасы вооружения и техники.