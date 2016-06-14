В Омске автобусы пустят в объезд центральной улицы

В Омске в очередной раз изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
С 15 июня из-за ограничения въезда муниципального транспорта на разворотную площадку «Улица Партизанская» автобусы будут двигаться по измененным схемам без заезда на улицу Партизанскую:
– автобусы маршрута №34 будут отправлять от остановки «Флагман»;
– движение автобусов № 66 при следовании с улицы Думской организуют по кольцевой схеме по улицам Ленина, Интернациональной, Гагарина, Думской, затем по утвержденной схеме;
– автобусы №50 поедут от остановки «Площадь Ленина».