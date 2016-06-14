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В Омске автобусы пустят в объезд центральной улицы

14 июня 2016, 12:52
С завтрашнего дня.

В Омске в очередной раз изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

С 15 июня из-за ограничения въезда муниципального транспорта на разворотную площадку «Улица Партизанская» автобусы будут двигаться по измененным схемам без заезда на улицу Партизанскую:

– автобусы маршрута №34 будут отправлять от остановки «Флагман»;

– движение автобусов № 66 при следовании с улицы Думской организуют по кольцевой схеме по улицам Ленина, Интернациональной, Гагарина, Думской, затем по утвержденной схеме;

– автобусы №50 поедут от остановки «Площадь Ленина».

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