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Утечка сероводорода в Омске: погиб мужчина, еще один – в больнице

14 июня 2016, 11:50
Острое отравление.

В Омске Следственное управление СК РФ начало доследственную проверку после несчастного случая, в результате которого погиб человек и еще один пострадал.

По предварительным сведениям, 12 июня трое сотрудников «Омскводоканала» ремонтировали задвижку на канализационной насосной станции. Двое рабочих находились внизу задвижки, третий – страховал наверху. Произошла утечка газов сероводорода и аммиака, в результате чего двое слесарей отравились и потеряли сознание. Коллега вытащил их наружу, однако один из ремонтников, 35-летний мужчина, скончался, второй пострадавший, гражданин 55 лет, в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. По результатам проверки правоохранительные органы примут процессуальное решение.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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