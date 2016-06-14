Умер один из руководителей Омска. Мэрия выражает соболезнования

Бывший руководитель Омска скончался на 86 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Мэр Омска Вячеслав Двораковский и председатель Омского городского Совета Галина Горст выразили свои соболезнования родным и близким Ефима Алексеевича Норки. Бывший руководитель города умер после тяжелой и продолжительной болезни на 86-м году жизни.
«Ефим Алексеевич был знаковой личностью для города Омска и Омской области. С его именем связаны серьезные позитивные изменения в социально-экономическом развитии города Многократно увеличились мощности нефтехимической и оборонной промышленности. Облик Омска украсили такие значительные объекты как цирк, музыкальный театр, театр юного зрителя, торговый центр, городской дворец пионеров, ледовый дворец, краеведческий музей и другие. Добрая память о нем навсегда сохранится в истории города».
Ефим Алексеевич Норка родился 6 января 1931 года. С 1954 года он начал свою трудовую деятельность в Омске на заводе Октябрьской революции, где прошел трудовой путь от мастера цеха до главного сварщика танкового завода. В 1962 году был избран секретарем парткома завода, В 1965 года был избран первым секретарем Ленинского райкома КПСС Омска. В последующие годы работал заведующим промышленно-транспортным отделом Омского обкома партии.
В 1973 году Ефим Алексеевич был избран первым секретарем Омского горкома КПСС и возглавлял городскую партийную организацию на протяжении 13 лет. В 1986-1990 годах Ефим Алексеевич работал вторым секретарем Омского обкома КПСС. Избирался депутатом Омского городского и областного Советов, депутатом Верховного Совета РСФСР четырех созывов, депутатом Омского городского Совета второго созыва (1998-2002 гг.).
За трудовые заслуги Ефим Алексеевич был награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного знамени.
Гражданская панихида состоится 15 июня 2016 года с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале Омской областной клинической больницы (ул. Березовая, дом 3). Ефим Алексеевич Норка будет похоронен на Старо-Северном мемориальном кладбище.
Источник: admomsk.ru