Умер один из руководителей Омска. Мэрия выражает соболезнования

Ефим Алексеевич Норка родился 6 января 1931 года. С 1954 года он начал свою трудовую деятельность в Омске на заводе Октябрьской революции, где прошел трудовой путь от мастера цеха до главного сварщика танкового завода. В 1962 году был избран секретарем парткома завода, В 1965 года был избран первым секретарем Ленинского райкома КПСС Омска. В последующие годы работал заведующим промышленно-транспортным отделом Омского обкома партии.