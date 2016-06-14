Tele2 начинает продажу городских номеров в интернет-магазине

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте продаж городских номеров в интернет-магазине. Теперь стать обладателем городского номера можно в несколько кликов. При этом последние цифры городского номера и привязанного к нему федеральный номера будут совпадать.
При заказе городского номера в
До купившего такой номер абонента можно будет дозвониться как по федеральному, так и по короткому городскому номеру. При этом исходящий звонок на короткий шестизначный номер будет тарифицироваться как звонок на городской номер домашнего региона.
Получить SIM-карту с заказанным номером можно двумя удобными способами: обратившись в указанном при оформлении заказа фирменном салоне связи Tele2 или же воспользовавшись бесплатной курьерской доставкой на дом или в офис.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«По нашей статистике, за первые 5 месяцев 2016 года среднесуточная посещаемость нашей электронной площадки выросла в два раза. Люди выбирают интернет-магазин из-за удобного функционала и интересных предложений. Возможность приобрести городской номер в нашем интернет-магазине – это комфортный способ стать абонентом Tele2 и оставаться на связи с коллегами, друзьями и близкими. Помимо покупки городских номеров, сейчас в интернет-магазине можно выгодно подключиться на пакетные тарифные планы «Очень Черный», «Самый чёрный» и «Сверхчёрный» со скидкой 50% на первый месяц использования».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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