Город55
ГлавноеВсе новости

Tele2 начинает продажу городских номеров в интернет-магазине

14 июня 2016, 17:05
Tele2 начинает продажу городских номеров в интернет-магазине

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте продаж городских номеров в интернет-магазине. Теперь стать обладателем городского номера можно в несколько кликов. При этом последние цифры городского номера и привязанного к нему федеральный номера будут совпадать.


При заказе городского номера в интернет-магазине Tele2 абонентам будет виден список федеральных номеров. Пять последних цифр федерального номера и будут являться коротким городским номером. Например, федеральный номер +7-951-418-3735 будет соответствовать номеру +7(3812) 48-37-35.

До купившего такой номер абонента можно будет дозвониться как по федеральному, так и по короткому городскому номеру. При этом исходящий звонок на короткий шестизначный номер будет тарифицироваться как звонок на городской номер домашнего региона.

Получить SIM-карту с заказанным номером можно двумя удобными способами: обратившись в указанном при оформлении заказа фирменном салоне связи Tele2 или же воспользовавшись бесплатной курьерской доставкой на дом или в офис.

Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«По нашей статистике, за первые 5 месяцев 2016 года среднесуточная посещаемость нашей электронной площадки выросла в два раза. Люди выбирают интернет-магазин из-за удобного функционала и интересных предложений. Возможность приобрести городской номер в нашем интернет-магазине – это комфортный способ стать абонентом Tele2 и оставаться на связи с коллегами, друзьями и близкими. Помимо покупки городских номеров, сейчас в интернет-магазине можно выгодно подключиться на пакетные тарифные планы «Очень Черный», «Самый чёрный» и «Сверхчёрный» со скидкой 50% на первый месяц использования».

* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.


На правах рекламы

#Новости#Реклама#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31