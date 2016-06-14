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Россиян арестовали во Франции. Избитый английский болельщик при смерти

14 июня 2016, 21:57
Скандал на Евро-2016.

Ситуация вокруг группы российских болельщиков продолжает накаляться. Теперь, как сообщает глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин через свою страницу в Twitter, все 50 человек, которых раньше французская полиция удерживала в автобусе, арестованы. Их этапируют автозаками в Марсель.


Решение принял местный прокурор из-за тяжелого состояния избитого ранее английского болельщика. У пострадавшего травмирован мозг – он перестал функционировать. Речь идет об отключении от аппарата жизнеобеспечения.

«Фактически в ближайшее время будет объявлено о смерти болельщика, пострадавшего в Марселе», – пишет Шпрыгин.

Глава ВОБ сообщил, что первые 20 человек увезли этапом в Марсель. Вся ситуация с россиянами находится под контролем Генконсула РФ.


Столкновения болельщиков произошли 11 июня накануне матча Англия – Россия в районе порта Марселя. Очевидцы сообщали, что россияне ввязались после того, как англичане учинили разборки с местными жителями. Далее началась бойня болельщиков разных национальных сборных.





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