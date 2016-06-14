Россиян арестовали во Франции. Избитый английский болельщик при смерти

Ситуация вокруг группы российских болельщиков продолжает накаляться. Теперь, как сообщает глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин через свою страницу в Twitter, все 50 человек, которых раньше французская полиция удерживала в автобусе, арестованы. Их этапируют автозаками в Марсель.
Решение принял местный прокурор из-за тяжелого состояния избитого ранее английского болельщика. У пострадавшего травмирован мозг – он перестал функционировать. Речь идет об отключении от аппарата жизнеобеспечения.
«Фактически в ближайшее время будет объявлено о смерти болельщика, пострадавшего в Марселе», – пишет Шпрыгин.
Глава ВОБ сообщил, что первые 20 человек увезли этапом в Марсель. Вся ситуация с россиянами находится под контролем Генконсула РФ.
Столкновения болельщиков произошли 11 июня накануне матча Англия – Россия в районе порта Марселя. Очевидцы сообщали, что россияне ввязались после того, как англичане учинили разборки с местными жителями. Далее началась бойня болельщиков разных национальных сборных.