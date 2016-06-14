Россиян арестовали во Франции. Избитый английский болельщик при смерти

Ситуация вокруг группы российских болельщиков продолжает накаляться. Теперь, как сообщает глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин через свою страницу в Twitter, все 50 человек, которых раньше французская полиция удерживала в автобусе, арестованы. Их этапируют автозаками в Марсель.