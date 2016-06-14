Природный парк «Птичья гавань» стал курортом - вложено 140 млн рублей

«В этом году к нам уже второй раз залетают стаи лебедей – по 13 и 15 особей сразу. Они кормятся и отдыхают в озерах какое-то время, а потом улетают по своим делам. Раньше здесь останавливались единицы, те кто отбился от стаи. Мы не могли понять, откуда здесь поздней весной и в начале лета целые компании лебедей, когда они должны быть на севере в местах гнездования. Орнитологи нам пояснили, что это птицы, не достигшие половой зрелости, которые гнезд пока не строят, а учатся создавать свою стаю. Видимо, птичьей «молодежи» очень понравилось это место», - предполагает Ирина Швидко.