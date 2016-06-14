Природный парк «Птичья гавань» стал курортом - вложено 140 млн рублей

Сотрудники природного парка «Птичья гавань» накануне засеяли кормовые поля площадью почти в 1,5 га пшеницей и овсом. Зерновые культуры специально засеваются позже обычных сроков, чтобы собрать их в стога незадолго до отлета птиц на зимовку.
«Пернатые зерно с колоса не клюют, а предпочитают скошенное в валках. Мы специально оставляет урожай на полях, чтобы птицы смогли перед дальним перелетом подкормиться и набраться сил. Поэтому в сентябре мы ограничим посещение территории парка вблизи птичьей столовой»,- сообщила руководитель учебно-методического отдела парка Ирина Швидко.
Она рассказала о растущей популярности среди пернатых уникального «заповедника» в центре мегаполиса. Здесь можно встретить до 100 видов различных птиц – от мелких полевых и околоводных пичужек – чибисов, куропаток, варакушек, дроздов, соловьев- до крупных водоплавающих и краснокнижных птиц.
«В этом году к нам уже второй раз залетают стаи лебедей – по 13 и 15 особей сразу. Они кормятся и отдыхают в озерах какое-то время, а потом улетают по своим делам. Раньше здесь останавливались единицы, те кто отбился от стаи. Мы не могли понять, откуда здесь поздней весной и в начале лета целые компании лебедей, когда они должны быть на севере в местах гнездования. Орнитологи нам пояснили, что это птицы, не достигшие половой зрелости, которые гнезд пока не строят, а учатся создавать свою стаю. Видимо, птичьей «молодежи» очень понравилось это место», - предполагает Ирина Швидко.
В самом деле, водоемы Птичьей гавани привлекают обилием кормовой базы, чистой водой и зарослями камыша, за которыми пугливые птицы могут уединиться. Вода в озерах чистая и прозрачная, дно просматривается на глубину до 2-3 м. Природный парк становится настоящим курортом для птиц и излюбленным местом отдыха для натуралистов, которые могут понаблюдать за жизнью пернатых, послушать их пение, посетить занятия зоотерапии с участием лошадей и собак. В ближайшее время здесь появится контактный зоопарк. Уже сейчас начал работать прокат. Один из «спонсоров», пожелавший остаться неизвестным, приобрел для парка велосипеды на сумму 50 тысяч рублей. Теперь в прокате есть «велики» для посетителей всех возрастов, и они могут объехать все экологические тропы.
Природный парк «Птичья гавань» стал доступен для тихого и познавательного отдыха благодаря реализации уникального проекта строительства необходимой инфраструктуры и благоустройства территории в рамках подготовки к 300-летию Омска. На обустройство парка было направлено около 140 млн. бюджетных средств. И сейчас любители природы продолжают высаживать здесь аллеи, проводят уборку территории и делают добровольные вклады в развитие заповедника.
Источник: omskportal.ru