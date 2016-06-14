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Прекращены поставки жизненно важного лекарства из Украины в Россию

14 июня 2016, 12:21
Нужно больше денег.

В Россию прекращены поставки внесенного в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) анестетика мезатона из Украины, сообщает издание «Коммерсант».

Лекарство используется при общем и местном наркозе, мезатон массово применяется реаниматологами, акушерами и анестезиологами. Препарат обычно находиться в наличии у всех бригад скорой помощи и у каждой больницы, отмечается изданием.

От изготовителя – Опытного завода при Харьковском государственном научном центре лекарственных средств – поступило требование повышения закупочной цены препарата, производство которого стало убыточным. Цена мезатона не изменялась уже с 2010 года.

Информация о нехватке мезатона стала появляться еще в начале июня. Перебои с поставками лекарства констатировали и в Росздравнадзоре. Ведомством отмечается, что препарат с 2016 года не поступал в обращение. Поставщику уже направлен запрос касательно ближайших сроков поставок.


Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Общество
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