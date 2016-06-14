Прекращены поставки жизненно важного лекарства из Украины в Россию

Информация о нехватке мезатона стала появляться еще в начале июня. Перебои с поставками лекарства констатировали и в Росздравнадзоре. Ведомством отмечается, что препарат с 2016 года не поступал в обращение. Поставщику уже направлен запрос касательно ближайших сроков поставок.