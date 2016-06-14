Погода в Омске ухудшится: понижение температуры, ливни с грозами

По информации Gismeteo, с 17 по 19 июня в городе будет прохладно, дневная температура не поднимется выше +20 градусов. Так, в пятницу воздух прогреется до +16 градусов, в субботу – до +15 градусов. В воскресенье потеплеет до +18 градусов, однако в течение дня ожидается ливень и гроза. Однако уже на следующей неделе жара снова вернется в Омск.