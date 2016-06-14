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Погода в Омске ухудшится: понижение температуры, ливни с грозами

14 июня 2016, 09:46
Прогноз на ближайшие дни.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице +16 градусов. К обеду воздух в городе прогреется до +19…+24 градусов, в течение дня будет идти умеренный дождь, ожидаются грозы. Ветер – западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 11-16 метров в секунду.

В среду, 15 июня, в большинстве районов небольшой местами умеренный дождь и гроза. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 13-18 метров в секунду. Ночная температура составит +11...+16 градусов, дневная +19...+24 градуса. В четверг, 16 июня, характер погоды резко не изменится.

По информации Gismeteo, с 17 по 19 июня в городе будет прохладно, дневная температура не поднимется выше +20 градусов. Так, в пятницу воздух прогреется до +16 градусов, в субботу – до +15 градусов. В воскресенье потеплеет до +18 градусов, однако в течение дня ожидается ливень и гроза. Однако уже на следующей неделе жара снова вернется в Омск.


Фото: иллюстрация

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