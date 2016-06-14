Нападение на парня с девушкой под Омском: удары ножом в живот

В дежурную часть полиции из больницы поступило сообщение о госпитализации двоих молодых людей, парня 26 лет и девушки 24 лет, с ножевыми ранениями. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что потерпевшие возвращались домой от знакомых. Примерно в полночь на улице Советской к паре подбежала неизвестная женщина и ударила в живот сначала девушку, а потом молодого человека, после чего скрылась. На месте происшествия эксперты зафиксировали и изъяли следы, предположительно оставленные злоумышленницей.