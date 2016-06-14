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Нападение на парня с девушкой под Омском: удары ножом в живот

14 июня 2016, 14:26
Пострадавшие в больнице.

В Черлакском районе Омской области жительница ударила ножом в живот девушку и ее парня, которые возвращались домой поздно вечером. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Женщине грозит 12 лет тюрьмы.

В дежурную часть полиции из больницы поступило сообщение о госпитализации двоих молодых людей, парня 26 лет и девушки 24 лет, с ножевыми ранениями. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что потерпевшие возвращались домой от знакомых. Примерно в полночь на улице Советской к паре подбежала неизвестная женщина и ударила в живот сначала девушку, а потом молодого человека, после чего скрылась. На месте происшествия эксперты зафиксировали и изъяли следы, предположительно оставленные злоумышленницей.

Предварительно установлено, что ранения на почве неприязненных отношений нанесла 32-летняя жительница села Ольговка. Подозреваемая в содеянном призналась. В отношении омички возбудили уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В данный момент устанавливается местонахождение орудия преступления.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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