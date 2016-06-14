На 3 дня закрывают улицу Лукашевича в связи с укладкой асфальта

В Омске ведется масштабный ремонт дорог. Задействовано сразу несколько направлений.
Улица Лукашевича
Пресс-служба мэрии сообщает об ограничении движения по улице Лукашевича с 05:00 часов 15 июня по 05:00 часов 18 июня от моста имени 60-летия ВЛКСМ в сторону улицы Дианова.
Движение транспорта закроют по двум крайним полосам. Контактная сеть будет отключена. Работу троллейбусного маршрута №67 на период перекрытия приостановят.
Департамент транспорта мэрии просит водителей обращать внимание на установленные ограничительные знаки, проявлять осторожность при движении.
Улица Пушкина
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Местные жители отмечают, что местами «ямы остались» даже после укладки нового асфальта.