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На 3 дня закрывают улицу Лукашевича в связи с укладкой асфальта

14 июня 2016, 19:19
На 3 дня закрывают улицу Лукашевича в связи с укладкой асфальта

В Омске ведется масштабный ремонт дорог. Задействовано сразу несколько направлений.

Улица Лукашевича

Пресс-служба мэрии сообщает об ограничении движения по улице Лукашевича с 05:00 часов 15 июня по 05:00 часов 18 июня от моста имени 60-летия ВЛКСМ в сторону улицы Дианова.

Движение транспорта закроют по двум крайним полосам. Контактная сеть будет отключена. Работу троллейбусного маршрута №67 на период перекрытия приостановят.


Департамент транспорта мэрии просит водителей обращать внимание на установленные ограничительные знаки, проявлять осторожность при движении.


Улица Пушкина

Здесь также все выходные ведутся ремонтные работы. На участке от улицы Бульварной до улицы Масленникова уже произведено снятие старого дорожного покрытия и ведутся работы по укладке первого слоя асфальта.


Местные жители отмечают, что местами «ямы остались» даже после укладки нового асфальта.





#Новости#Транспорт#Стройка#Авто#Общество
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