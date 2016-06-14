Кража контейнера с золотом и 200 тыс евро в Омске: преступники найдены

У задержанных изъяли ювелирные изделия и 107 тысяч евро. Во время обыска на приусадебном участке частного дома одного из подозреваемых обнаружена закопанная в земле стеклянная банка с 50 тысячами евро.





На данный момент установлено, что мужчины наблюдали за транспортировкой грузов длительное время. Они выяснили график и маршрут движения автомобиля ЗИЛ. Для совершения задуманного злоумышленники приобрели машину на подставное лицо. Подозреваемые арестованы. Им грозит тюремный срок вплоть до 10 лет.