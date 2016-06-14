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Кража контейнера с золотом и 200 тыс евро в Омске: преступники найдены

14 июня 2016, 16:01
Сняли с поезда в последний момент.

Ранее портал Gorod55.ru сообщал о хищении ювелирных изделий и крупной суммы денег у московской фирмы неизвестными лицами. Правоохранители установили двух подозреваемых. Их задержали во время посадки на поезд до Владивостока.

18 мая в Омске возбудили уголовное дело после похищения контейнера, который прибыл самолетом из Москвы в адрес трех местных организаций. Утром 17 мая у коммерческого склада по улице Транссибирской двое неизвестных совершили кражу с кузова ЗИЛа. Когда машина остановилась у ворот предприятия, в кузов запрыгнул неизвестный, забрал опломбированный контейнер и скрылся с соучастником на ВАЗе темно-вишневого цвета. В пластмассовом контейнере находились украшения на сумму более одного миллиона рублей и 200 тысяч евро.

В течение суток оперативники обнаружили брошенный в районе улицы Транссибирской ВАЗ-2105. На причастность к преступлению сотрудники полиции отработали мужчин, перевозящих грузы, и их коллег, а также ранее судимых граждан. Места вероятного сбыта краденого взяли под контроль.

Проделанная работа позволила установить причастность к преступлению двух омичей 40 и 44 лет. В полицию поступила информация о том, что подозреваемые собираются покинуть город. В момент посадки на поезд, следующий во Владивосток, правоохранители задержали фигурантов.

У задержанных изъяли ювелирные изделия и 107 тысяч евро. Во время обыска на приусадебном участке частного дома одного из подозреваемых обнаружена закопанная в земле стеклянная банка с 50 тысячами евро.


На данный момент установлено, что мужчины наблюдали за транспортировкой грузов длительное время. Они выяснили график и маршрут движения автомобиля ЗИЛ. Для совершения задуманного злоумышленники приобрели машину на подставное лицо. Подозреваемые арестованы. Им грозит тюремный срок вплоть до 10 лет.




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