Кличко застукали целующимся с девушкой. Где жена – не ответил

Мир живет, глядя в футбольные ворота. Евро-2016 в самом разгаре. Политики – тоже болельщики.
Украинские СМИ сообщают, что на матче национальной сборной присутствовал мэр Киева Виталий Кличко с певицей
По возвращении на родину Кличко поймали журналисты. Их интересовало, как политик отнесся к провальному матчу сборной Украины, а также был задан вопрос, где его жена. И почему он был на матче без супруги.
«Я надеялся, что будет ничья», - ответил Кличко на первый вопрос. И добавил, что украинцы играли с лучшей командой мира.
Про жену экс-боксер сказал, что она может быть где угодно, это ее дело. И что у детей были экзамены, и «она не могла».
В итоге, чтобы отвязаться от настойчивых вопросов, Кличко прибег к нестандартному способу, заявив, что хочет поцеловать журналистку. И будет делать это каждый раз. После чего политик сбежал от представителей прессы.