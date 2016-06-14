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Кличко застукали целующимся с девушкой. Где жена – не ответил

14 июня 2016, 09:15
Экс-боксер продолжает уходить от ударов.

Мир живет, глядя в футбольные ворота. Евро-2016 в самом разгаре. Политики – тоже болельщики. Россия сыграла с трудным противником вничью, Украина – всухую проиграла Германии со счетом 0:2.

Украинские СМИ сообщают, что на матче национальной сборной присутствовал мэр Киева Виталий Кличко с певицей Джамалой, скандально победившей на конкурсе «Евровидение 2016».

По возвращении на родину Кличко поймали журналисты. Их интересовало, как политик отнесся к провальному матчу сборной Украины, а также был задан вопрос, где его жена. И почему он был на матче без супруги.

«Я надеялся, что будет ничья», - ответил Кличко на первый вопрос. И добавил, что украинцы играли с лучшей командой мира.

Про жену экс-боксер сказал, что она может быть где угодно, это ее дело. И что у детей были экзамены, и «она не могла».

В итоге, чтобы отвязаться от настойчивых вопросов, Кличко прибег к нестандартному способу, заявив, что хочет поцеловать журналистку. И будет делать это каждый раз. После чего политик сбежал от представителей прессы.



#Новости#Главное#Политика
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