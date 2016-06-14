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Эрдоган написал письмо Путину - поздравил и выразил надежду

14 июня 2016, 18:12
Эрдоган написал письмо Путину - поздравил и выразил надежду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники.

Лидер соседнего государства коснулся двух вопросов. Поздравил россиян с Днем России, а также пожелал, чтобы отношения между двумя странами вернулись на «заслуженный уровень».

Примерно такое же письмо написал и премьер Турции Бинали Йылдырым. Соответственно, направил он его премьеру Дмитрию Медведеву. Во втором письме снова прозвучало поздравление с праздником, а также надежда, что сотрудничество и отношения между двумя странами вернуться к уровню, необходимому «для общих интересов наших народов».

Отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как самолет турецких ВВС сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Против Анкары был введен ряд экономических санкций. Москва потребовала извинений и компенсации.

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