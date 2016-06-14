Эрдоган написал письмо Путину - поздравил и выразил надежду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает
Лидер соседнего государства коснулся двух вопросов. Поздравил россиян с Днем России, а также пожелал, чтобы отношения между двумя странами вернулись на «заслуженный уровень».
Примерно такое же письмо написал и премьер Турции Бинали Йылдырым. Соответственно, направил он его премьеру Дмитрию Медведеву. Во втором письме снова прозвучало поздравление с праздником, а также надежда, что сотрудничество и отношения между двумя странами вернуться к уровню, необходимому «для общих интересов наших народов».
Отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как самолет турецких ВВС сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Против Анкары был введен ряд экономических санкций. Москва потребовала извинений и компенсации.