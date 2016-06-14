Эрдоган написал письмо Путину - поздравил и выразил надежду

Примерно такое же письмо написал и премьер Турции Бинали Йылдырым. Соответственно, направил он его премьеру Дмитрию Медведеву. Во втором письме снова прозвучало поздравление с праздником, а также надежда, что сотрудничество и отношения между двумя странами вернуться к уровню, необходимому «для общих интересов наших народов».