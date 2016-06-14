Бегун, участник омского марафона, получил смертельный солнечный удар

Трагической смертью одного из участников омрачился приуроченный ко Дню России полумарафон в городе Кемерово, сообщает администрации школы правильного бега
После завершения дистанции участнику из Новосибирска Ивану Симоненко стало плохо, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь в финишном городке, после чего 27-летний молодой человек был доставлен на карете скорой помощи в больницу. На следующий день после забега, 13 июня, Иван скончался.
Отмечается, что в ходе забега молодой человек получил солнечный удар, но принял решение не сходить с дистанции и добежать до финиша, сообщается в группе ВКонтакте «
В кемеровском марафоне приняли участие 510 любителей бега, представлявших 7 субъектов РФ. Дистанция полумарафона составила 21,1 километра, также проводился массовый забег-спутник на 5 километров и детский забег протяженностью в 1 километр.
Стоит отметить, что 15 мая 2016 года Иван Симоненко принимал участие в омском Весеннем полумарафоне. Соответствующую запись с фотографией молодой человек разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
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Верхнее фото: иллюстрация
Фотов тексте: vk.com/sivans