Бегун, участник омского марафона, получил смертельный солнечный удар

Трагической смертью одного из участников омрачился приуроченный ко Дню России полумарафон в городе Кемерово, сообщает администрации школы правильного бега I Love Running .



После завершения дистанции участнику из Новосибирска Ивану Симоненко стало плохо, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь в финишном городке, после чего 27-летний молодой человек был доставлен на карете скорой помощи в больницу. На следующий день после забега, 13 июня, Иван скончался.