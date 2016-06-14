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Бегун, участник омского марафона, получил смертельный солнечный удар

14 июня 2016, 17:10
Трагедия в Кемерово.

Трагической смертью одного из участников омрачился приуроченный ко Дню России полумарафон в городе Кемерово, сообщает администрации школы правильного бега I Love Running.

После завершения дистанции участнику из Новосибирска Ивану Симоненко стало плохо, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь в финишном городке, после чего 27-летний молодой человек был доставлен на карете скорой помощи в больницу. На следующий день после забега, 13 июня, Иван скончался.

Отмечается, что в ходе забега молодой человек получил солнечный удар, но принял решение не сходить с дистанции и добежать до финиша, сообщается в группе ВКонтакте «АСТ-54» со ссылкой на заявление друга Ивана.

В кемеровском марафоне приняли участие 510 любителей бега, представлявших 7 субъектов РФ. Дистанция полумарафона составила 21,1 километра, также проводился массовый забег-спутник на 5 километров и детский забег протяженностью в 1 километр.

Стоит отметить, что 15 мая 2016 года Иван Симоненко принимал участие в омском Весеннем полумарафоне. Соответствующую запись с фотографией молодой человек разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.


В омском Весеннем полумарафоне, который проходил на Зеленом острове, приняли участие 1170 участников из 19 регионов РФ, а также представители Казахстана.

Верхнее фото: иллюстрация
Фотов тексте: vk.com/sivans

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