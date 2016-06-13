В Омске танкисты подняли 300 тонн, установив новый мировой рекорд

— Я с детства мечтал о карьере военного, хотел стать офицером, — рассказал студент теперь уже второго курса института Иван Овчинников. — Сначала учиться было тяжеловато, но потом втянулся. Институт у нас спортивный, занимает много первых мест в разных видах спорта. К этому дню мы тоже готовились: собирались каждые выходные, строились шеренгами, отрабатывали технику. Сегодня я тягал красную гирю в 24 кг. Задачу выполнил!