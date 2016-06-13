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В Омске танкисты подняли 300 тонн, установив новый мировой рекорд

13 июня 2016, 10:09
В Омске танкисты подняли 300 тонн, установив новый мировой рекорд

12 июня, в честь Дня России и предстоящего 300-летия нашего города, курсанты Омского автобронетанкового института за 7 минут толкнули в небо 300 тонн «железа».

Необычная акция была вписана в программу чествования очередного выпуска офицеров авторитетного военного вуза. В результате Соборная площадь на время превратилась в настоящий плац, где в 10:00 выстроились сразу три сотни курсантов. В ногах у ребят стояло 150 гирь — белого, синего и красного цветов — весом 16 и 24 килограмма.

Чтобы успешно завершить акцию, задуманную Омским автобронетанковым инженерным институтом и областной Федерацией гиревого спорта, участникам требовалось поднять каждый снаряд 100 раз. Работая «сменами» курсанты справились с задачей, не обращая внимания ни на хмурое небо, ни на зарядивший дождь. На трибуне для почетных гостей находился человек с сигнальным флагом, который взмахом «стяга» помогал гиревикам держать ровный темп. Ну а специальное табло, установленное перед курсантами, фиксировало число успешных подъемов.

Через семь с небольшим минут достижение, достойное занесения в Книгу рекордов России, было установлено. Кроме сотен омичей его очевидцем стал и начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Александр Шевченко. Не зря курсанты и их тренеры трудились целый месяц.

Интересной задумкой стало и комментирование подъема гирь, причем некоторые толчки снаряда выполнялись «в честь» чего-либо. Так 9-м подъемом курсанты почтили День Победы, 34-м — легендарный танк Т-34, а 76-м — число годовых страниц в летописи своего вуза.

— Я с детства мечтал о карьере военного, хотел стать офицером, — рассказал студент теперь уже второго курса института Иван Овчинников. — Сначала учиться было тяжеловато, но потом втянулся. Институт у нас спортивный, занимает много первых мест в разных видах спорта. К этому дню мы тоже готовились: собирались каждые выходные, строились шеренгами, отрабатывали технику. Сегодня я тягал красную гирю в 24 кг. Задачу выполнил!

Со снарядом того же веса успешно справился и гражданин Мозамбика, студент 4-го курса Сукано Нубату. На чистом русском парень рассказал, что участвует почти во всех соревнованиях вуза, правда, сам питает слабость не к гирям, а к штанге. Кроме представителей Мозамбика свои зачетные килограммы в «праздничные 300 тонн» внесли граждане Армении, Иордании, Монголии, Таджикистана и Кыргызстана.

От лица тех, кто ковал это достижение, находясь на тренерском мостике, высказался глава Федерации гиревого спорта Омской области Сергей Хозей.

— В гиревом спорте я почти с момента его основания, когда-то сам был призером чемпионата СССР, и скажу так: в нашем виде устанавливают много личных рекордов, а вот массовые выступления с большим количеством гирь — редкость. Мы нашу акцию задумали в честь 300-летнего юбилея Омска. Рад, что все получилось.

— Кто придумал посвящать подъемы какой-нибудь дате или событию?

— Считается, что гиревой спорт однообразный, монотонный. Мы подумали и решили оживить этот процесс. И, конечно, сюда на площадь вышли сильнейшие — те, кто прошли конкурсный отбор. Так что за сам результат я совершенно не переживал.


Источник: пресс-служба Минспорта Омской области




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