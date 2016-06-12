У пр. Маркса в Омске: дорогу перекрыли, асфальт срезали, ямы оставили

В Омске начат ремонт еще одной разбитой дороги – на этот раз повезло дублеру проспекта Маркса, улице Пушкина. За последние годы она стала почти проселочной дорогой. Ямы, грязь и лужи – не пройти, не проехать. Окончательно разбита не только дорога, но и тротуары.