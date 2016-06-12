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У пр. Маркса в Омске: дорогу перекрыли, асфальт срезали, ямы оставили

12 июня 2016, 21:05
Дорожники занялись дублером.

В Омске начат ремонт еще одной разбитой дороги – на этот раз повезло дублеру проспекта Маркса, улице Пушкина. За последние годы она стала почти проселочной дорогой. Ямы, грязь и лужи – не пройти, не проехать. Окончательно разбита не только дорога, но и тротуары.


Так вот, сегодня, в выходной и праздничный день, строители приступили к активной фазе ремонта – начали срезать старый асфальт.


Для этого перекрыли движение по улице Пушкина от улицы Бульварной до улицы Маяковского.


Как сообщают местные жители, местами на улице Пушкина ямы были (и пока еще есть) такой глубины, что первый проход фрезой не дал результата – часть ям осталась на месте. Их «подсветил» сегодняшний дождь. Вода продолжила скапливаться в привычных местах.


Омичи надеются, что строители доведут «до ума» всю свою работу и ямы срежут «под корень».


Работы велись 12 июня на улице Пушкина целый день и продолжаются вечером.

Кстати, на проспекте Королева сегодня дорожники также не останавливают асфальтирование. «Даже в праздник)», - замечают горожане.



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