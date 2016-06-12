Бойня в ночном клубе: 50 убитых и 53 раненных

В американском городе Орландо (штат Флорида) в ночь на воскресенье произошла трагедия в местном ночном гей-клубе Pulse – были расстреляны 50 человек из числа посетителей. Об этом пишет The Washington Post. Ранее сообщалось о 20 погибших. Затем информацию о жертвах уточнил шеф полиции John Mina.