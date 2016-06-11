В парке Омска карусель отклонилась от траектории, врезалась в деревья

По предварительным данным, 4 июня 2016 года в парке четверо отдыхающих (27-летняя женщина, и подростки 14-15 лет) решили прокатиться на карусели «Орбита».
В итоге «развлечение» чуть не привело к трагедии – омичам была причинена физическая боль из-за поломки аттракциона. Карусель отклонилась от обычной траектории, начала соударяться с ветками деревьев.
Аттракцион «Орбита» эксплуатируется городским бюджетным учреждением «Спортивный город». Именно эта организация оказывала услуги, не отвечавшие требованиям ТБ. Следственные действия продолжаются.
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