В парке Омска карусель отклонилась от траектории, врезалась в деревья

О происшествии сообщалось ранее : омичи едва не погибли, прокатившись на карусели «Орбита» в парке Зеленого острова. По итогам доследственной проверки возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.