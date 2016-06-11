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В парке Омска карусель отклонилась от траектории, врезалась в деревья

11 июня 2016, 07:39
Уголовное дело.

О происшествии сообщалось ранее: омичи едва не погибли, прокатившись на карусели «Орбита» в парке Зеленого острова. По итогам доследственной проверки возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

По предварительным данным, 4 июня 2016 года в парке четверо отдыхающих (27-летняя женщина, и подростки 14-15 лет) решили прокатиться на карусели «Орбита».

В итоге «развлечение» чуть не привело к трагедии – омичам была причинена физическая боль из-за поломки аттракциона. Карусель отклонилась от обычной траектории, начала соударяться с ветками деревьев.

Аттракцион «Орбита» эксплуатируется городским бюджетным учреждением «Спортивный город». Именно эта организация оказывала услуги, не отвечавшие требованиям ТБ. Следственные действия продолжаются.


Фото: иллюстрация

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