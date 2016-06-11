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В Омске ВАЗ, двигаясь задним ходом, наехал на ребенка – травма головы

11 июня 2016, 10:10
4-летний мальчик получил травму головы, доставлен в больницу.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе Омска поступила в дежурную часть полиции накануне.

Предварительно установлено, что водитель а/м ВАЗ-21101, мужчина 1963 г.р., осуществляя движение задним ходом во дворе жилого дома №167а по проспекту Мира, не заметил ребенка, находившегося на проезжей части.

В результате ДТП, 4-летний мальчик получил травму головы, ушибы тела и конечностей. Ребенок доставлен в больницу. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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