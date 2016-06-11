Ситуация с Авангардом: что с финансированием, будут ли уволены тренеры

Глава Минспорта Омской области дал официальный комментарий по теме ЦОП «Авангард» и ответил на вопросы журналистов.
Встреча с представителями СМИ состоялась у главного корпуса СибГУФК, где 10 июня проходил семинар-совещание «Актуальные вопросы модернизации системы подготовки спортивного резерва» с участием специалистов федерального центра. Как оказалось, изменения в ЦОП «Авангард» отчасти продиктованы и проходящей в стране глобальной модернизацией системы подготовки спортрезерва.
— Эта модернизация началась несколько лет назад и 2016 год является переходным, — отметил Константин Подбельский. — В работе сегодняшнего семинара принимают участие первый вице-президент Паралимпийского комитета России, председатель Профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма России Павел Рожков, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев. Здесь есть и представители Министерства финансов России. Специалисты такого уровня не каждый день приезжают в Омск. Новая концепция подготовки спортрезерва доносится до участников семинара из первых уст, и это особенно ценно.
Что касается ЦОП «Авангард», с его замечательными тренерами, спортсменами и традициями, он является важным элементом системы спортивной подготовки. Вышедшая информация об увольнении тренеров не имеет под собой оснований. Ни одного тренера не уволили. Никого из опытных кадров мы не растеряем. Это наш главный резерв и ресурс, такие специалисты без работы не останутся. Если людям на руки были выданы какие-то документы, это означает только то, что есть юридические моменты, которые требуется предусмотреть.
Мы наоборот сняли определенную финансовую нагрузку с Центра, когда упразднили баскетбольный клуб «Нефтяник-Авангард», как структурное подразделение ЦОП, и выделили его в самостоятельное юридическое лицо.
Конечно, проблемы в ЦОП «Авангард» остаются. Условия финансирования не позволяют говорить, что все хорошо. Но повторюсь, уведомления о сокращении — необходимый юридический ход. Он предваряет возможные переформатирования и изменения в структуре наших учреждений. Ну а возможности обращения граждан в любые инстанции никто не отменял. У людей есть обеспокоенность ситуацией и это их право. Наша задача — решать возникающие вопросы. Хотя результат этой большой работы по модернизации системы спортрезерва должен проявиться только к новому учебному году. Всё настраивается так, чтобы к 1 сентября было ясно, в каких условиях, как и где будут работать люди.
Источник: Пресс-служба Минспорта Омской области