Ситуация с Авангардом: что с финансированием, будут ли уволены тренеры

Конечно, проблемы в ЦОП «Авангард» остаются. Условия финансирования не позволяют говорить, что все хорошо. Но повторюсь, уведомления о сокращении — необходимый юридический ход. Он предваряет возможные переформатирования и изменения в структуре наших учреждений. Ну а возможности обращения граждан в любые инстанции никто не отменял. У людей есть обеспокоенность ситуацией и это их право. Наша задача — решать возникающие вопросы. Хотя результат этой большой работы по модернизации системы спортрезерва должен проявиться только к новому учебному году. Всё настраивается так, чтобы к 1 сентября было ясно, в каких условиях, как и где будут работать люди.