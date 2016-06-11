На Марсе обнаружили загадочный череп, похожий на череп из музея Омска

«Череп большой, примерно такого же размера, как у человеческого черепа. Я не верю, что это шлем. Шлем не будет так идеально повторять зону, расположенную в области носа. Также есть удивительное сходство в районе нижнечелюстных хребтов. Марсианский череп аналогичен черепам, найденным на Земле», - комментирует свою находку Скотт C. Варинга