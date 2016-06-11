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На Марсе обнаружили загадочный череп, похожий на череп из музея Омска

11 июня 2016, 08:19
Удивительное сходство.

Известный охотник за инопланетными артефактами Скотт C. Варинга опубликовал на своем сайте ufosightingsdaily.com очередную загадку, основанную на подлинном снимке поверхности Марса, опубликованном НАСА в ходе марсианской экспедиции.


Исследователь паранормальных явлений разглядел в очертаниях объекта, расположенного среди камней, элементы черепа неизвестного существа. Скотт C. Варинга предположил, что именно так выглядели черепа марсиан, живших давным-давно на красной планете.

«Череп большой, примерно такого же размера, как у человеческого черепа. Я не верю, что это шлем. Шлем не будет так идеально повторять зону, расположенную в области носа. Также есть удивительное сходство в районе нижнечелюстных хребтов. Марсианский череп аналогичен черепам, найденным на Земле», - комментирует свою находку Скотт C. Варинга

Уфолог сравнивает марсианскую находку с останками снежного человека или другими артефактами – черепами удивительно вытянутой формы, происхождение которых также пока однозначно не определено.

Насчет вытянутых черепов вспоминается находка, хранящаяся в запасниках Омского музея просвещения. Удивительно вытянутая форма черепа уже много лет тревожит уфологов, тогда как омские ученые историки категорично отметают любую паранормальную теорию на этот счет.


Подробности об омском артефакте можно узнать, пройдя по ссылке.

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