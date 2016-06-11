Мужчина сломал пенис во время секса и чуть не умер от кровопотери 18+

Далее мужчина рассказал, что видимо чересчур перестарался при вводе или выводе. Неожиданно он услышал хруст и почувствовал дикую боль. Посмотрел вниз и увидел, что из раны буквально хлещет кровь. Он попытался зажать половой орган руками, но это не помогло: «Сильно напугалась супруга…»