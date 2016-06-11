Мужчина сломал пенис во время секса и чуть не умер от кровопотери 18+

Необычное интимное происшествие случилось в Уфе. Об этом сообщает
38-летнего пострадавшего журналисты выловили в больнице, где он залечивал свою рану. Уфимец рассказал, что никаких нестандартных поз он с супругой не использовал: «Зашел, как обычно сзади…»
Далее мужчина рассказал, что видимо чересчур перестарался при вводе или выводе. Неожиданно он услышал хруст и почувствовал дикую боль. Посмотрел вниз и увидел, что из раны буквально хлещет кровь. Он попытался зажать половой орган руками, но это не помогло: «Сильно напугалась супруга…»
Вызвали скорую помощь. «Секс-гиганта» доставили в больницу, и только там кровь удалось остановить. Поставили диагноз «разрыв пещеристых тел». Уже в больнице мужчина потерял около литра крови.
Пострадавший пояснил, что ему еще повезло. Кровь стала хлестать наружу, а не внутрь. Иначе было бы еще больше осложнений.
Врачи остановили кровопотерю, но операцию делать не стали. Сказали, что все должно затянуться естественным путем. После чего, по-видимому, на некоторое время супругам придется забыть о страстных интимных играх.
Вообще, половой член это, по сути, резервуар, в который при эрекции начинает накачиваться кровь. За «твердость» отвечают пещеристые тела. Их разрыв при грубом сексе может привести к гибели из-за обильной кровопотери.
Кровь, поступающая в половой член, артериальная. А значит, давление «подкачки» очень высокое. При сексуальном контакте кровообращение в пенисе увеличивается примерно в 26 раз. Так что, будьте аккуратны…
Фото: иллюстрация