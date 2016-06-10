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Ядерный бомбардировщик США подлетел к границам России на Балтике

10 июня 2016, 10:07
Задание Пентагона.

Стратегический бомбардировщик США B-52H, который способен нести ядерное оружие, накануне, 9 июня, на Балтике приблизился к рубежам РФ, сообщают отслеживающие передвижение военной авиации западные сайты.

Согласно их данным, американский самолет с позывным ICER01 вылетел в 12:00 по московскому времени с британской авиабазы «Фэрфорд», направившись на выполнение задания в районе Балтийского моря в рамках проходящим там учений НАТО.

Ранее сообщалось, что с авиабазы в Северной Дакоте «Майнот» были переброшены три стратегических бомбардировщика B-52H в Великобританию. Полеты над Балтикой начались во вторник. В среду вблизи от российских границ два B-52H выполняли поставленные перед ними задания.

Цель переброски в Европу американских бомбардировщиков, согласно заявлению Командования глобальных ударов ВВС США, заключается в участии в сухопутных и морских учениях НАТО Saber Strike 2016 и Baltops на Балтике. Проводятся они Европейским командованием США.

По сообщению Пентагона, американские ядерные бомбардировщики будут задействованы в отработке на полигонах бомбометания с использованием инертных боеприпасов. Также они примут участие в отработке перехватов в воздухе и в операции по минированию на море с воздуха.


Фото: иллюстрация

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