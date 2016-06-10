Возле ресторана в Омске обнаружена граната

В комментариях один из граждан сообщил, что боеприпас учебный и не имеет взрывного устройства. Также омичей интересует, что стало с гранатой. Пользователь «Вячеслав Заболотных», опубликовавший сообщение, пояснил, что она осталась лежать на пляже. Есть и такие подписчики, которые считаю, что фотография постановочная.



