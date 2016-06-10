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Возле ресторана в Омске обнаружена граната

10 июня 2016, 11:40
Боеприпас нашли горожане.

В сообществе Regik55 в социальной сети «ВКонтакте» появился снимок с изображением гранаты. Автор фото пояснил, что предмет он со знакомыми нашел накануне в песке напротив ресторана «Сенкевич» во время игры в волейбол.

В комментариях один из граждан сообщил, что боеприпас учебный и не имеет взрывного устройства. Также омичей интересует, что стало с гранатой. Пользователь «Вячеслав Заболотных», опубликовавший сообщение, пояснил, что она осталась лежать на пляже. Есть и такие подписчики, которые считаю, что фотография постановочная.

Фото: vk.com/regik55

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