Возле ресторана в Омске обнаружена граната

В сообществе Regik55 в социальной сети «ВКонтакте» появился снимок с изображением гранаты. Автор фото пояснил, что предмет он со знакомыми нашел накануне в песке напротив ресторана «Сенкевич» во время игры в волейбол.
В комментариях один из граждан сообщил, что боеприпас учебный и не имеет взрывного устройства. Также омичей интересует, что стало с гранатой. Пользователь «Вячеслав Заболотных», опубликовавший сообщение, пояснил, что она осталась лежать на пляже. Есть и такие подписчики, которые считаю, что фотография постановочная.