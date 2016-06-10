В России рухнули цены на iPhone из-за роста рубля

В связи с этим при появившейся возможности после укрепления российской валюты торговые сети начали снижение цен. Смартфоны iPhone 6s с 16 ГБ в ozon продаются за 49220 рублей, в 003 – за 48990 рублей. Последняя указанная стоимость среди официальных ритейлеров является самой низкой, она меньше рекомендованной Apple на 8 тысяч рублей (14%).