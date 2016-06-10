В России рухнули цены на iPhone из-за роста рубля

Цены на iPhone 6s были снижены сразу в нескольких магазинах официальной розницы, несмотря на стоимостные рекомендации самой компании Apple. Таким образом, теперь смартфон с объемом памяти в 16 гигабайт можно впервые приобрести менее чем за 50000 рублей, сообщает
В официальном интернет-магазине Apple iPhone 6s с минимальным объемом памяти по-прежнему можно заказать лишь за 56990 рублей. Но при столь высокой цене спрос на флагманские модели «яблочной» компании является не очень высоким, что не устраивает ритейл.
В связи с этим при появившейся возможности после укрепления российской валюты торговые сети начали снижение цен. Смартфоны iPhone 6s с 16 ГБ в ozon продаются за 49220 рублей, в 003 – за 48990 рублей. Последняя указанная стоимость среди официальных ритейлеров является самой низкой, она меньше рекомендованной Apple на 8 тысяч рублей (14%).
Также произошло снижение стоимости флагманских моделей «яблочной» компании в МТС, «ОГО» и «Ситилинке» до 50790 рублей, в «Техносиле» - до 51499 рублей, в Media Market – до 51899 рублей, в «Мегафоне», «Евросети» и «Связном» - до 51990 рублей.
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