В Омске закроют перекресток с улицей для проезда до конца июля

Пресс-служба мэриигорода уточнила сроки перекрытия движения по улицам в Октябрьском и Ленинском округах в связи со строительством транспортной развязки. С 1 июля возобновится движение транспорта на участке улицы Хабаровской. Одновременно ограничат движение на перекрестке улиц Харьковской и 15-й Рабочей, а также на улице Д. Бедного между 1-й и 2-й Чередовой. Перекрыт участок будет до 31 июля.

