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В Омске закроют перекресток с улицей для проезда до конца июля

10 июня 2016, 17:57
Строительство крупного объекта.

В Омске движение на перекрытом перекрестке по улице Хабаровской откроется 1 июля. В этот же день будет закрыто движение для автомобилей на участке улиц Харьковской и Демьяна Бедного. Ограничения связаны со строительством путепровода на 15-й Рабочей.

Пресс-служба мэриигорода уточнила сроки перекрытия движения по улицам в Октябрьском и Ленинском округах в связи со строительством транспортной развязки. С 1 июля возобновится движение транспорта на участке улицы Хабаровской. Одновременно ограничат движение на перекрестке улиц Харьковской и 15-й Рабочей, а также на улице Д. Бедного между 1-й и 2-й Чередовой. Перекрыт участок будет до 31 июля.

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