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В Омске вор забрался на третий этаж, схватил велосипед и спрыгнул вниз

10 июня 2016, 08:44
Хозяин имущества проснулся ночью от шума на балконе.

«Чудеса эквилибристики» проявил злоумышленник, умудрившийся похитить велосипед с не обрешеченного балкона, расположенного на третьем этаже жилого дома.

После поступившего в полицию сообщения ор краже велосипеда стоимостью 15 тысяч рублей, сотрудники отдела вневедомственной охраны выехали на место происшествия к дому, расположенному по улице В. Иванова.

32-летний владелец велосипеда рассказал, что проснулся ночью от постороннего шума на балконе. Затем он увидел неизвестного, который перебрасывает его велосипед через перила и прыгает вниз сам.

Далее правоохранители проехали по близлежащей территории и в 50-миетрах от дома в кустах обнаружили молодого человека, который прятался в кустах. Его доставили в полицию, где потерпевший опознал злоумышленника.


Выяснилось, что 30-летний подозреваемый приехал из Кормиловского района. Ночью, проходя мимо жилого дома, он заметил на незастекленном балконе велосипед. Взобрался по металлическим ограждениям на 3-й этаж, похитил чужое имущество, затем спрыгнул сам и повредил при приземлении ногу. Ни ехать, ни идти он не мог, поэтому спрятался в кустах.

Похищенный велосипед возвращен владельцу, а подозреваемый может лишиться свободы на срок до 6 лет (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).


По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску



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