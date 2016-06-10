В Омске вор забрался на третий этаж, схватил велосипед и спрыгнул вниз



Выяснилось, что 30-летний подозреваемый приехал из Кормиловского района. Ночью, проходя мимо жилого дома, он заметил на незастекленном балконе велосипед. Взобрался по металлическим ограждениям на 3-й этаж, похитил чужое имущество, затем спрыгнул сам и повредил при приземлении ногу. Ни ехать, ни идти он не мог, поэтому спрятался в кустах.