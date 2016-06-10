В Омске вор забрался на третий этаж, схватил велосипед и спрыгнул вниз

«Чудеса эквилибристики» проявил злоумышленник, умудрившийся похитить велосипед с не обрешеченного балкона, расположенного на третьем этаже жилого дома.
После поступившего в полицию сообщения ор краже велосипеда стоимостью 15 тысяч рублей, сотрудники отдела вневедомственной охраны выехали на место происшествия к дому, расположенному по улице В. Иванова.
32-летний владелец велосипеда рассказал, что проснулся ночью от постороннего шума на балконе. Затем он увидел неизвестного, который перебрасывает его велосипед через перила и прыгает вниз сам.
Далее правоохранители проехали по близлежащей территории и в 50-миетрах от дома в кустах обнаружили молодого человека, который прятался в кустах. Его доставили в полицию, где потерпевший опознал злоумышленника.
Выяснилось, что 30-летний подозреваемый приехал из Кормиловского района. Ночью, проходя мимо жилого дома, он заметил на незастекленном балконе велосипед. Взобрался по металлическим ограждениям на 3-й этаж, похитил чужое имущество, затем спрыгнул сам и повредил при приземлении ногу. Ни ехать, ни идти он не мог, поэтому спрятался в кустах.
Похищенный велосипед возвращен владельцу, а подозреваемый может лишиться свободы на срок до 6 лет (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску