В Омске снимают новый асфальт: дорожный ремонт идет с нарушениями

На проспекте Мира в Омске подрядчикам придется снять новый слой асфальта из-за многочисленных жалоб. Кроме того у строительного контроля возникли претензии к уложенной асфальтобетонной смеси и качеству ее укладки.
ООО «Стройтраст» за свой счет снимет только уложенный асфальт и переделает работу. Строительный контроль осуществляет компания «Сибцентр», которая неоднократно выдавала подрядчику предписания, сообщает
После удаления старого дорожного покрытия рабочие преступили к укладке нового выравнивающего слоя асфальта, однако
Заместитель министра строительства и ЖКК региона Александр Фрикель отметил, что, к сожалению, возникла масса недочетов при ремонте. Таким образом, на участке от кинотеатра «Кристалл» до ДК им. Малунцева придется снять уложенный слой асфальта. Стройконтроль предъявил замечания и к качеству самой смеси. Там, где подрядчик некачественно выполнил работы, переделываться все будет за его счет.