В Омске снимают новый асфальт: дорожный ремонт идет с нарушениями

Заместитель министра строительства и ЖКК региона Александр Фрикель отметил, что, к сожалению, возникла масса недочетов при ремонте. Таким образом, на участке от кинотеатра «Кристалл» до ДК им. Малунцева придется снять уложенный слой асфальта. Стройконтроль предъявил замечания и к качеству самой смеси. Там, где подрядчик некачественно выполнил работы, переделываться все будет за его счет.

