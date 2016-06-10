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В Омске снимают новый асфальт: дорожный ремонт идет с нарушениями

10 июня 2016, 15:20
Строителей проверили.

На проспекте Мира в Омске подрядчикам придется снять новый слой асфальта из-за многочисленных жалоб. Кроме того у строительного контроля возникли претензии к уложенной асфальтобетонной смеси и качеству ее укладки.

ООО «Стройтраст» за свой счет снимет только уложенный асфальт и переделает работу. Строительный контроль осуществляет компания «Сибцентр», которая неоднократно выдавала подрядчику предписания, сообщает «Омскрегион».

После удаления старого дорожного покрытия рабочие преступили к укладке нового выравнивающего слоя асфальта, однако сначала нужно было очистить выбоины и отремонтировать ямы. Теперь претензии коснулись качества работ по выравнивающему слою.

Заместитель министра строительства и ЖКК региона Александр Фрикель отметил, что, к сожалению, возникла масса недочетов при ремонте. Таким образом, на участке от кинотеатра «Кристалл» до ДК им. Малунцева придется снять уложенный слой асфальта. Стройконтроль предъявил замечания и к качеству самой смеси. Там, где подрядчик некачественно выполнил работы, переделываться все будет за его счет.

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