В Омске: обстановка сложная, около тысячи случаев нападения

Департамент общественной безопасности администрации города и Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области сообщают о сложной обстановке, связанной с распространением и активностью клещей.
Благоприятные климатические условия позволяют данному виду кровососущих комфортно чувствовать себя в лесах и парковых зонах города и области.
С начала сезона в Омске за помощью к медикам обратились 867 человек, в том числе — 229 детей, укушенных клещом. Зарегистрированы по одному случаю клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Для того чтобы не пополнить данную негативную статистику, омичей просят пользоваться защитными средствами, не посещать без особой надобности места, где не проводила акарицидная обработка, соответствующим образом одеваться, выезжая на природу, а также внимательно проводит самообследование и осмотр детей, по возвращение с загородных прогулок.
Источник: admomsk.ru