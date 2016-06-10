В Омске: обстановка сложная, около тысячи случаев нападения

Для того чтобы не пополнить данную негативную статистику, омичей просят пользоваться защитными средствами, не посещать без особой надобности места, где не проводила акарицидная обработка, соответствующим образом одеваться, выезжая на природу, а также внимательно проводит самообследование и осмотр детей, по возвращение с загородных прогулок.