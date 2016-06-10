В Омске дипломы вуза оказались подделкой - вмешалась прокуратура

В суд направили заявление о признании данной информации запрещенной к распространению на территории России. Ленинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в «Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации».

