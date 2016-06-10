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В Омске дипломы вуза оказались подделкой - вмешалась прокуратура

10 июня 2016, 13:47
Судебное решение.

В Омске суд запретил сайт по продаже поддельных дипломов о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура Ленинского округа во время мониторинга СМИ в Интернете выявила сайт, на страницах которого была размещена информация о продаже поддельных дипломов о высшем образовании. В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку или сбыт поддельных документов.

В суд направили заявление о признании данной информации запрещенной к распространению на территории России. Ленинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайта в «Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации».

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