Центральную улицу закроют для проезда из-за военного мероприятия

Мэрия предупреждает омичей об изменении схем движения муниципального транспорта. В воскресенье, 12 июня, с 09:00 до 14:00 из-за перекрытия улицы Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, автобусы поедут по новым маршрутам. На указанном участке пройдет торжественная церемония 96-го выпуска Омского автобронетанкового института им. Хрулева.
Изменятся схемы движения следующих маршрутов:
– автобус №73 с улицы Красный Путь направится по улицам Интернациональной, Гагарина, далее по утвержденной схеме;
– автобус №94 в направлении Амурского поселка с улицы Красный Путь направится по улицам Интернациональной, Герцена с организацией разворота в районе площади Победы, далее по утвержденной схеме.