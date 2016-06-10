Центральную улицу закроют для проезда из-за военного мероприятия

Мэрия предупреждает омичей об изменении схем движения муниципального транспорта. В воскресенье, 12 июня, с 09:00 до 14:00 из-за перекрытия улицы Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь, автобусы поедут по новым маршрутам. На указанном участке пройдет торжественная церемония 96-го выпуска Омского автобронетанкового института им. Хрулева.