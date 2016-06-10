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Центр Омска блокирован пробками: не работает светофор, скорость 5 км/ч

10 июня 2016, 09:36
Серьезный затор.

Сегодня, 10 июня, с утра сервис Яндекс.Пробки оценивает загруженность омских дорог в 4 балла. Большой затор образовался на проспекте Карла Маркса – длина пробки составляет примерно два километра. Водителям приходится стоять на участке от площади Серова до остановки «Дом печати» в сторону центра города. Автомобили движутся со скоростью от 5 до 10 километров в час. Пробка постепенно увеличивается.


Плотно стоит и улица Циолковского на участке от Бульварной улицы до пересечения с проспектом К Маркса (5 км/час). Дело в том, что на указанном перекрестке не работает светофор.


Со скоростью 10 километров в час движутся автомобилисты по улице Масленникова в обоих направлениях. С такой же скоростью едут машины улице Думской, Гагаринскому мосту и проспекту К. Маркса от пересечения с улицей Думской до улицы Почтовой. Кроме того, затор наблюдается по улице Иртышской набережной, от дома №36 до улицы Циолковского в сторону центра (7 км/час). Стоят улицы Спартаковская и Партизанская (3 км/час), улица Щербанева (5 км/час) – на данном участке ситуацию осложняет перекрытый Любинский проспект.


Фото: иллюстрация

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