Центр Омска блокирован пробками: не работает светофор, скорость 5 км/ч



Со скоростью 10 километров в час движутся автомобилисты по улице Масленникова в обоих направлениях. С такой же скоростью едут машины улице Думской, Гагаринскому мосту и проспекту К. Маркса от пересечения с улицей Думской до улицы Почтовой. Кроме того, затор наблюдается по улице Иртышской набережной, от дома №36 до улицы Циолковского в сторону центра (7 км/час). Стоят улицы Спартаковская и Партизанская (3 км/час), улица Щербанева (5 км/час) – на данном участке ситуацию осложняет перекрытый Любинский проспект.