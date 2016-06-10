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Штурм квартиры террористов в Казахстане. Цветная революция

10 июня 2016, 17:25
Активная фаза антитеррористической операции.

В Актобе подошла к концу активная фаза антитеррористической операции, в ходе которой выявлялось местонахождение, а после осуществлялась ликвидация террористов, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

Ранее КНБ сообщалось, что сегодня в ходе семичасовой операции силами спецназа Комитета нацбезопасности и МВД в Актобе в ходе штурма квартиры террористов были ликвидированы пятеро предполагаемых преступников. Среди мирного населения жертв нет, двое сотрудников получили легкие ранения.

Поиск оставшихся преступников продолжается областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом, осуществляется установка из связей и поиск возможных сообщников.

Стоит напомнить, что группа религиозных радикалов 5 июня совершила нападения на два оружейных магазина и воинскую часть, в результате чего погибли четверо гражданских и трое военнослужащих. Тогда было задержано 9 преступников, уничтожено 13, 6 объявлено в розыск.

Ранее, 8 июня, Нурсултан Назарбаев заявил, что признаки «цветной революции», которые обычно проявляются в виде надуманных митингов, убийств и стремления захватить власть, теперь появились в Казахстане, сообщает пресс-служба президента страны.

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Фото: dw.com

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