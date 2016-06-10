Штурм квартиры террористов в Казахстане. Цветная революция

Стоит напомнить, что группа религиозных радикалов 5 июня совершила нападения на два оружейных магазина и воинскую часть, в результате чего погибли четверо гражданских и трое военнослужащих. Тогда было задержано 9 преступников, уничтожено 13, 6 объявлено в розыск.